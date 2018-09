publié le 06/09/2018 à 11:07

Pour la soirée du mercredi 5 septembre, c'est la chaîne France 2 qui remporte la bataille des audiences avec sa série Alex Hugo. Cette dernière a rassemblé 4,8 millions de fidèles. La série s'impose très largement et enregistre à cette occasion 23,5 % de part d'audience.



En seconde position, on retrouve TF1 et sa série policière Esprits criminels, avec les acteurs Joe Mantegna, Kirsten Vangsness et Matthew Gray. Celle-ci a su séduire 3,5 millions d'habitués devant leur écran de télévision et permet ainsi à la chaîne d'enregistrer 16,5% de part d'audience.

Juste derrière, arrivent M6 et sa finale de Pékin Express. Le jeu d'aventure, présenté par Stéphane Rotenberg a vu gagné Christina et Didier. Le programme a réuni 2,4 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (14,5% de part d'audience).

Enfin, France 3 arrive au pied du podium avec son émission Des racines et des ailes, consacrée à la passion du patrimoine. Celle-ci a fédéré 1,9 million de téléspectateurs et téléspectatrices (10,2% de part d'audience).