Audiences TV : "Adopte un veuf" grand leader

publié le 03/09/2018 à 09:45

Pour la soirée du dimanche 2 septembre, c'est TF1 qui s'est hissée en tête des audiences avec son film Adopte un veuf. Une très belle comédie avec André Dussollier, Bérengère Krief, et Arnaud Ducret qui a su séduire 4,8 millions de curieux devant leur écran de télévision. Un très bon score pour la chaîne qui enregistre à cette occasion 23,1% de part d'audience.



En seconde position, on retrouve M6 et son magazine de société Zone interdite, présenté par Ophélie Meunier. Ce numéro, consacré à la guerre entre touristes et locaux pendant l'été, a rassemblé 14,1% de part d'audience.

Juste derrière, arrivent France 3 et sa série policière canadienne, Les enquêtes de Murdoch. Celle-ci a fédéré 2,6 millions de fidèles et permet ainsi à la chaîne d'engranger 11,8% de part d'audience.



Enfin, France 2 se positionne à la quatrième place avec son film Tout pour être heureux, de Cyril Gelblat. Cette comédie française, avec Manu Payet et Audrey Lamy, a attisé la curiosité de 2 millions de téléspectateurs et téléspectatrices.