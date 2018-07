Astrologie : Nicolas Hulot a "un grand pouvoir de résilience"

publié le 28/10/2017 à 14:01

Prenez n’importe quel livre de la littérature astrologique et vous y lirez, quel que soit le siècle où il a été publié, que le Taureau est le signe de la nature. Ceux qui sont nés au milieu du printemps sont souvent beaucoup plus nature que Culture et pour eux, faire pousser une salade est une victoire sur tout ce qu’il peut y avoir de mauvais dans l’être humain. Le Taureau est un bon vivant qui ne se sent bien que dans son jardin ou en plein milieu d’une forêt et souvent il se tient aussi droit qu’un arbre. C’est-à-dire qu’il est têtu, obstiné à s’étendre vers les cimes et qu’il ne plie pas. Jamais.



Pour le Taureau Nicolas Hulot, la nature a tous les droits, l’homme n’a que des devoirs. Et le mot devoir semble revêtir une importance capitale dans son thème. C’est quelqu’un qui se sent responsable de tout, de tous, même s’il ne l’est pas. Et cela ne peut être que lourd à porter.

Un homme qui a affronté les épreuves

Il se trouve que le ministre de la Transition énergétique n’a pas été insouciant très longtemps dans sa vie et l’opposition de son Soleil à Saturne représente ce que nous savons, c’est-à-dire qu’il n’a pas été épargné par les épreuves. Des épreuves familiales comme nous l’indique son ascendant Cancer, le signe que la Tradition attribue précisément à la famille.

Le jeune Nicolas aurait pu être abîmé moralement par la mort de son père quand il avait 15 ans, suivie par le suicide de son frère quand il avait 19 ans et il en conserve sûrement des séquelles. Mais son thème et surtout la position de son Soleil sur le 9ème degré du Taureau nous apprend qu’il a un grand pouvoir de résilience et qu’il a puisé en lui toutes les ressources dont il avait besoin pour survivre, avec pour conséquence ce dont nous parlions plus haut : le sens très accentué des responsabilités de celui qui a dû très tôt affronter le pire.

Il lui faut prendre des risques pour se définir des limites. Christine Haas Partager la citation





Autre élément important de son thème, l’occupation de son ascendant Cancer par la conjonction Jupiter/Uranus de 1955. Cette conjoncture est révélatrice d’un irrépressible besoin de partir à l’aventure (Jupiter), de découvrir et faire découvrir (Uranus) des terres inconnues. Elle indique également qu’il lui faut prendre des risques pour se définir des limites et voir si, par hasard, la mort ne flirterait pas aussi avec lui. Toutefois, son thème nous dit que ce n’est pas dans son rôle d’aventurer qu’il a trouvé les limites qu’il cherchait…

Hulot préférera rompre que plier

C’est, plus tard, dans son action en faveur de l’écologie qu’il va les rencontrer et qu’il les rencontre aujourd’hui encore. Son Soleil en Taureau étant opposé à la dure réalité de Saturne, il sait très bien à quels obstacles il se heurte et va continuer à se heurter ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’a pas répondu aux sollicitations qui lui ont été faites par les précédents gouvernements.



Et s’il a cédé à Emmanuel Macron c’est parce que, peut-être, le Président est lui aussi un aventurier, un aventurier d’un autre genre bien sûr. Mais je ne crois pas qu’ils iront ensemble au bout du quinquennat parce que, face aux impasses dans lesquelles il va se trouver, le Taureau Nicolas Hulot préférera rompre que plier.