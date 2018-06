"Zinédine Zidane est un roc", analyse Christine Haas

publié le 03/06/2018 à 11:20

On dit que le Cancer est à l’image de sa planète maîtresse, la Lune, c’est-à-dire aussi changeant que l’astre de la nuit : une heure ça va, l’heure suivante ça ne va plus du tout ! On dit de lui qu’il est capricieux comme un enfant gâté, qu’il change d’avis comme de chemise mais aussi que c’est un tendre, un romantique qui a honte de l’être et le cache (chez les hommes en tout cas). Mais il est aussi un cœur malheureux, qui a besoin de stabilité amoureuse et qui craint de manière irraisonnée, d’être abandonné et rejeté.



Dans le cas de Zinédine Zidane, il y a deux éléments qui font la différence : tout d’abord son ascendant Taureau, symbole de stabilité et de solidité, ainsi que la présence de Saturne dans son ascendant, autre symbole d’équilibre et d’endurance. Zinédine Zidane est un roc, sa volonté et sa persévérance n’ont d’égal que son orgueil. Aux yeux de tous, il représente à présent l’homme qui réussit tout ce qu’il entreprend et qui jamais ne perd son contrôle.

À quels éléments dans son thème doit-il ce parcours exceptionnel et qui fait de lui un des héros de notre époque ? Certes il a chuté – c’est le destin des héros – à cause d’un certain coup de tête, mais ce n’était qu’une péripétie et d’ailleurs, il ne veut plus jamais chuter… c’est pourquoi il quitte le Réal et chaque Cancer sait combien il lui en coûte de faire ce genre de choix. C’était d’ailleurs écrit dans son thème : tous les Cancer de juin ont eu affaire depuis des mois à l’opposition de Saturne et notre Zizou étant malgré tout un humain comme les autres, il devait réfléchir à ce départ, à ce renoncement depuis des mois.

Néanmoins, tous les Cancer ascendant Taureau n’ont pas de l’or au bout des pieds, des mains ou dans leur tête. Ce n’est donc pas sa signature astrale qui répond à notre question sur son formidable parcours qui va de Marseille à Madrid. Mais en se penchant sur la position des planètes lors de sa naissance, on comprend un peu mieux ce qui a pu le conduire au sommet.



On dit souvent qu’avec Saturne dans l’ascendant, l’existence est une suite d’épreuves, dues à une forme de rigidité et à une vision pessimiste de l’existence, mais le hasard de la naissance a voulu que Saturne occupe les Gémeaux, signe du jeu, le jour où Zinédine Zidane est né. L’éducation qu’il a reçue et qui correspondait (coup de chance) à ses besoins, a développé toutes les valeurs saturniennes habituelles, mais dans l’univers des Gémeaux, celui du jeu. Et avec ce signe ce sont les jeux d’habileté et de tactique qui sont au premier plan, le foot bien sûr mais aussi le tennis, le tennis de table, etc.



Un autre élément, qui est propre à son thème, c’est la forte présence de Neptune, planète de l’intuition : Zinédine Zidane en possède des tonnes et, alliée à la rationalité du Taureau et de Saturne, cela fait un formidable mélange qu’il est rare de posséder car souvent l’un annule l’autre.



Pour conclure ce bref portrait, on ne saurait que trop conseiller à Zizou d’attendre la fin de la dissonance de Saturne (décembre prochain) avant de se lancer dans une nouvelle aventure. Il a intérêt à prendre du recul, quoi qu’il se soit passé dans sa vie. Peut-il encore grimper plus haut dans le foot ou doit-il se reconvertir ? C’est certainement la question à laquelle il doit répondre à présent.