publié le 11/05/2017 à 13:39

Trois ans après Casse-tête chinois, dernier volet de la "saga" L'Auberge espagnole, avec Romain Duris et Audrey Tautou, Cédric Klapich signe Ce qui nous lie, une comédie dramatique attendue le 14 juin prochain. Le film sera porté par Ana Girardot (Un homme idéal), Pio Marmaï (Un heureux événement) et François Civil (Hippolyte dans la série Dix pour cent). L'histoire se déroule en Bourgogne où la fratrie Jean, Juliette et Jérémie travaillent avec leur père. Mais un jour, Jean (Pio Marmaï) décide de quitter la culture de la vigne pour un tour du monde. Il revient en catastrophe dix ans plus tard, juste avant la mort de son père.



Jean devra renouer avec sa famille endeuillée qui lui en veut, mais aussi participer aux vendanges. Ce qui nous lie est une grande fresque familiale au milieu des vignes, pendant un an, au fil des disputes, réconciliations et travaux. Les personnages du film de Cédric Klapich vont devoir réapprendre à vivre ensemble et surtout traverser de nombreuses épreuves en restant soudés.



La première bande-annonce, très réussie, enchaîne les plans dans les vignes qui changent selon les saisons. Même si Jean a quitté sa famille, le lien qui l'unit à son frère et sa sœur transperce l'écran. Nul doute que Pio Marmaï, Ana Girardot et François Civil feront vibrer les spectateurs.