publié le 29/05/2016 à 21:40

C'est l'une des stars de TF1. Son sourire et sa spontanéité séduisent les téléspectateurs. Alessandra Sublet avait fait un pari risqué en arrivant sur la première chaîne, mais c'est un pari réussi. Le 9 juin prochain, à la veille de l'ouverture de l'Euro de football, elle présentera UEFA Euro 2016 : Le Grand Showd'ouverture, une émission en direct du Champ-de-Mars à Paris. "C'est un grand show d'ouverture avec beaucoup de stars et en seconde partie de soirée : David Guetta, ce qui est assez exceptionnel", explique Alessandra Sublet, qui a encore du mal à s'imaginer devant les 80.000 spectateurs attendus pour l'événement. "C'est une lourde responsabilité pour TF1. On connaît le contexte actuel en France, donc les mesures de sécurité sont énormes et la mairie de Paris a mis tous les moyens qu'elle pouvait pour que ça se passe le mieux possible", détaille l'animatrice.



Le backstage sera étroitement surveillé puisque des dizaines d'artistes nationaux et internationaux participeront au concert. Aux côtés de David Guetta, on trouvera Will.i.am, Louane, Kendji ou encore Florent Pagny. "À l'heure ou je vous parle, la playlist n'est pas terminée", confie Alessandra Sublet.

Avant de remplacer Nikos Aliagas, il va falloir se lever tôt Alessandra Sublet, animatrice sur TF1





Arrivée sur TF1 à la rentrée 2015, Alessandra Sublet a depuis animé plusieurs soirées-événements comme Bercy fête ses 30 ans le 4 décembre 2015 ou encore La Grande Histoire de la Télévision - Les 40 ans de l'INA, le 8 janvier 2016. "Je suis très heureuse de me retrouver sur des événements atypiques", affirme Alessandra Sublet. Car pour elle, difficile de s'imaginer aux commandes d'émissions récurrentes de TF1, telles que The Voice ou Danse avec les Stars, animées par deux présentateurs très identifiés à leur émission. "Sur The Voice, il y a un animateur exceptionnel qui est Nikos Aliagas et avant de le remplacer, il va falloir se lever tôt. C'est pareil avec Sandrine Quétier sur DALS, qui tient très bien la barre. On sait très bien que ces émissions sont portées par ces animateurs depuis des années déjà", explique Alessandra Sublet.

Action ou Vérité continuera à la rentrée prochaine le vendredi en deuxième partie de soirée. "On est en pourparlers avec TF1 pour installer une régularité", confie Alessandra Sublet, qui présente et produit l'émission. "On va essayer de la programmer deux fois par mois. Plus vous installez votre émission, plus elle est régulière et plus vous arrivez à faire venir des invités que l'on voit peu", précise l'animatrice.

L'actualité média de la semaine

- Une soirée historique à la télévision samedi 28 mai : une chaîne de la TNT a battu les chaînes historiques. D8, chaîne du groupe Canal+, qui diffusait la finale de la Ligue des Champions devance TF1, France 2, France 3, et M6 avec plus de 4 millions de téléspectateurs et 21,1% de part de marché.



- D8 qui fait bouger sa grille à la rentrée. Le Grand 8, présenté par Laurence Ferrari et sa bande de chroniqueuses, dont Roselyne Bachelot, s'arrête.



- Un inconnu pour présenter Capital sur M6 à la rentrée : Bastien Cadéac, un entrepreneur de 31 ans, va remplacer François-Xavier Ménage. Bastien Cadéac n'a jamais fait de télé. Nouveau visage également pour Zone Interdite : Ophélie Meunier prend la place de Wendy Bouchard. Ophélie Meunier présentait jusque-là Le Tube sur Canal+.



- Julien Arnaud a remporté samedi soir Le Grand Concours des Animateurs sur TF1. Une quatrième victoire pour le joker du 20h de TF1.