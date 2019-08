publié le 29/08/2019 à 12:30

Ils sont tous les deux de la même génération, ils ont tous les deux débuté sur scène et il sont tous les deux à l'affiche d'un film hilarant, en salles le mercredi 4 septembre. Ahmed Sylla et Alban Ivanov viennent nous parler d'Inséparables, la nouvelle comédie de Varante Soudjian, dans lequel ils composent un duo comique dans la ligné des grands tandems De Funès / Bourvil, Gérard Depardieu / Pierre Richard, Christian Clavier / Jean Reno...

Stéphane Bern, entouré de ses chroniqueurs, en profite pour revenir sur le parcours, les succès, les envies et les projets de ces deux acteurs qui montent !

Inséparables

"Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne se débarrasse pas aisément d’un tel boulet..."

> INSÉPARABLES Bande Annonce (2019) Alban Ivanov, Ahmed Sylla

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

