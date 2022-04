Agression sexuelle : la plainte contre Snoop Dog retirée

Ce mercredi 6 avril, une femme, qui avait souhaité garder l'anonymat, a retiré sa plainte déposée le 9 février dernier pour agression sexuelle contre le rappeur américain Snoop Dogg. La plaignante l'accusait de l'avoir violée en 2013 dans la ville de Los Angeles.

En février, elle racontait notamment que le chanteur avait fait irruption dans les toilettes où elle se trouvait en marge d'une audition, et l'avait forcée à pratiquer une fellation. L'AFP rapporte par ailleurs qu'une médiation privée entre les deux parties avait échoué, la plaignante demandant des dommages et intérêts d'un montant non communiqué.

Ces accusations ont toujours été niées par le rappeur dont les représentants ont affirmé ne pas être surpris de l'abandon de cette plainte, selon eux "pleine d'allégations fausses et de lacunes". Un juge fédéral de Los Angeles a officiellement classé l'affaire ce jeudi.