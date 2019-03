A La Bonne Heure avec Xavier Dolan

Xavier Dolan et Stéphane Bern

publié le 04/03/2019 à 12:30

Le 13 mars prochain sortira en salles le nouveau film de Xavier Dolan. Intitulé Ma vie avec John F. Donovan, il s'agit du tout premier long métrage tourné en anglais par le réalisateur de 29 ans. Il raconte comment les enfants s’approprient les codes qu’on leur inculque, non seulement dans les moments de désespoir ou de solitude, mais aussi quand ils atteignent une certaine maturité psychologique, pouvant parfois aller jusqu’à la folie.



Pour porter ce septième film, le cinéaste québécois s’est entouré d’un casting prestigieux : Kit Harington (Game Of Thrones), Jacob Tremblay (Room), Susan Sarandon (Thelma et Louise) ou encore Natalie Portman mais aussi Kathy Bates (Misery, Titanic).

"Ma vie avec John F. Donovan", le nouveau film de Xavier Dolan

L'histoire : Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.

Découvrez la bande-annonce du film ici...

> "Ma Vie Avec John F. Donovan" de Xavier Dolan - Bande-annonce

On retrouvera de nouveau Xavier Dolan sur grand écran avec Matthias & Maxime, son prochain film qu'il finalise et qui pourrait déjà se retrouver dans la sélection du prochain Festival de Cannes...

