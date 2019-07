publié le 19/04/2019 à 12:30

En 2017, Pierre Jolivet avait plongé Roschdy Zem et Emilie Dequenne au cœur de l'action dans Les Hommes du feu. Deux plus tard, le réalisateur revient derrière la caméra avec cette fois une comédie, Victor & Célia, le dix-septième long métrage de sa carrière. Le cinéaste y met en scène Alice Belaïdi (Radiostars, Sous les jupes des filles) et Arthur Dupont (R.T.T., Bus Palladium, Ma famille t'adore déjà !,...). Le duo incarne deux amis qui ont décidé de se lancer dans une nouvelle aventure : l'ouverture d'un salon coiffure. Le long-métrage se situe dans la veine "sociale" de l’œuvre de Jolivet (Fred, Ma petite entreprise, ...)

Victor & Célia met en lumière ces femmes et ces hommes qui prennent leur destin en main et font face au déterminisme social. Le chanteur Bruno Bénabar, qui avait déjà tourné dans Jamais de la vie de Pierre Jolivet, et l'humoriste Bérengère Krief complètent le casting. Au cinéma le 24 avril prochain !

"Victor & Célia" de Pierre Jolivet, avec Alice Belaïdi et Arthur Dupont

L'histoire : Victor (Arthur Dupont), coiffeur, la trentaine, travaille dans une grande franchise. Il décide de monter son salon de coiffure et propose à Célia (Alice Belaïdi), une ex perdue de vue, de le suivre dans son aventure. Elle accepte de s’associer à condition que cela reste strictement professionnel. Bien vite, au milieu des paperasses, des charges, des réglementations et de tous les obstacles liés à la création d’une petite entreprise, les troubles amoureux resurgissent du passé et entraînent les deux jeunes associés dans une spirale sentimentale échevelée…

Découvrez la bande-annonce du film...

> "Victor & Célia" - Bande-annonce

