A La Bonne Heure avec Philippe Geluck

Le 31 octobre dernier, Philippe Geluck était de retour en librairie avec deux nouvelles bandes dessinées ! L'artiste belge a publié Geluck pète les plombs ainsi que Le Chat pète le feu chez Casterman.



"Geluck pète les plombs" chez Casterman

Geluck pète les plombs est un recueil d’œuvres plus sombres que les précédents. C'est aussi le dernier tome d'une trilogie que Philippe Geluck a démarré en 2009 avec Geluck se lâche, et continué en 2011 avec Geluck enfonce le clou.

Ce nouvel album est fait de textes, plus ou moins courts, mais surtout de dessins parfois extrêmement féroces et mordants. L'artiste belge n'épargne aucun sujet et parle notamment de Donald Trump, de la pédophilie dans l’Eglise, mais aussi de harcèlement, des migrants ou encore du réchauffement climatique. Cet humour noir, qui est l'essence même de ce nouvel album, est un genre que Philippe Geluck affectionne particulièrement. Il l'avait mis de côté durant la naissance et le développement du Chat et y revient donc aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir !

"Le chat pète le feu" de Philippe Geluck chez Casterman

Et pour que les inconditionnels du Chat ne soient pas en reste pendant que Geluck pète les plombs, le dessinateur belge et sociétaire des Grosses Têtes a également dévoilé Le Chat pète le feu. Ce best-of célèbre les 35 ans du célèbre félin en rassemblant le meilleur des albums de ces dix dernières années.

