A La Bonne Heure avec Pascal Picq

publié le 26/04/2019 à 12:30

Paléoanthropologue et maître de conférences au Collège de France, Pascal Picq est l’auteur de grands succès littéraires comme Au commencement était l’homme, Lucy et l’obscurantisme, De Darwin à Lévi-Strauss et plus récemment Qui va prendre le pouvoir ?.

Aujourd'hui, l'écrivain revient en librairie avec L'Intelligence artificielle et les chimpanzés du futur (odile Jacob). Pascal Picq y explore la diversité des intelligences humaines, animales et artificielles à la lumière de la paléoanthropologie et de la théorie de l'évolution.

"L'Intelligence artificielle et les chimpanzés du futur" de Pascal Picq (Odile Jacob)

L’humanité est-elle prête à vivre avec d’autres intelligences ? Dans son livre, Pascal Picq analyse la coévolution de l’espèce humaine et de ses proches (les australopithèques d’hier comme les chimpanzés d’aujourd’hui) avec les innovations techniques et culturelles actuelles. Retraçant les fondements des intelligences animales, humaines et artificielles dans une approche évolutionniste, il nous explique comment elles ont émergé, en quoi elles diffèrent fondamentalement et pourquoi certaines d’entre elles sont plus performantes que d’autres.

"Une nouvelle phase de l’évolution se dessine en ce moment, dont il est urgent de prendre la mesure : il nous faut apprendre, et vite, à vivre en bonne intelligence avec toutes ces intelligences. En attendant les promesses du transhumanisme, une décennie de tous les possibles s’ouvre à nous. Les technologies ne suffiront pas si l’humanité ne s’inscrit pas dans une véritable vision évolutionniste qui associe les intelligences humaines, animales et artificielles." - Pascal Picq

