A La Bonne Heure avec Pascal Obispo

Trois ans après avoir mis en chanson les poèmes de Marceline Desbordes-Valmore dans Billet de femme, Pascal Obispo revient avec un nouvel album éponyme. Ce onzième opus sort chez Mercury, sa nouvelle maison de disques. Plus authentique et plutôt autobiographique aussi, il est composé de 14 titres inédits dont l'interprète de Plus que tout au monde a écrit la plupart. Une première pour le chanteur !



Pascal Obispo sort son nouvel album studio

En juin dernier, Pascal Obispo révélait Chante la rue chante, un nouveau single pop annonciateur de la sortie prochaine de son nouvel album. Disponible depuis vendredi dernier, Obispo est particulièrement riche en collaborations avec les participations de Calogero, Christophe, Isabelle Adjani, Youssou’n’Dour ou encore Philippe Pascal.

C'est un véritable retour aux sources pour le chanteur. Celui qui sera le parrain du Téléthon cette année revient avec des chansons pop teintées de rock. En partie réalisé par Benjamin Biolay et Pierre Jaconelli, ce nouvel album est aussi l’occasion pour Pascal Obispo de signer la majorité de ses textes. Réalisé entre Paris et sa maison du Cap Ferret dans la Gironde, le chanteur aura travaillé plus de deux ans sur Obispo. Un nom simple pour un disque plus authentique que jamais. "Mon parcours n'a été fait que de petits voyages, pour les albums des autres, pour les miens. Cette fois, je rentre au port et reviens à ce qui a tout déclenché. La musique qui nous reste toute notre vie, c'est celle de notre adolescence. Pour moi, ce fut Police, Cure, Joy Divison..." confiait récemment l'ex-coach de The Voice à nos confrères du Parisien.



Dès le 14 Janvier 2019, Pascal Obispo repartira sur les routes de France et de Belgique avec ses musiciens et offrira une nouvelle tournée à son public. Il se produira notamment à Bruxelles les 15 et 16 janvier, à Lille le 23 janvier, à Nantes le 26 janvier, à Nîmes le 29 janvier, à Bordeaux le 6 février ou encore les 12 et 13 février à Paris à la salle Pleyel.



En attendant de le retrouver sur scène, nous vous proposons de découvrir le clip de Rien ne dure, le deuxième extrait de l'album dans lequel le chanteur nous prévient de la rapidité du temps. Un titre nostalgique et pop a écouter sans modération...

> Pascal Obispo - "Rien ne dure"

