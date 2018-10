A La Bonne Heure avec Mathilda May

publié le 01/10/2018 à 12:30

Après la vie trépidante d'un bureau dans Open Space, en 2014, Mathilda May est de retour sur les planches du Théâtre du Rond-Point avec Le banquet. La nouvelle création loufoque et burlesque de l'actrice se jouera à partir du 10 octobre.

"Le banquet" de Mathilda May, au Théâtre du Rond-Point à partir du 10 octobre

Ce nouveau spectacle est une fiesta sans paroles, avec onomatopées chorales et discours incompréhensibles. Sur scène, Mathilda May invite dix comédiens et performeurs dans un burlesque qui vire au pathétique. Chorégraphie représentant le désastre des Hommes, obligés de passer une soirée ensemble à vivre des joies qui leur échappent.

Parterre mal foutu, touffes rebelles, talus d’un terrain accidenté où les invités se prennent les pieds dans le tapis de la vie. Déjà, le sol n’est pas à la hauteur. On boit, on se console. Le banquet rassemble les familles et les joies, les rancœurs et les ratages. Chacun y va de son numéro comique, chansons et danses, tragédie du spectacle des humanités réunies. Le père fait son discours et la mère son intéressante. On boit, trop. Une dame grosse cherche son chien, dont la robe de la mariée se souviendra. On pleure, on rit, on se tache beaucoup. On saigne et on vomit, c’est la catastrophe joyeuse d’une communauté en fête qui crie, vocifère, pérore. Personne ne se parle. On s’agite et se pavane, glisse, tombe et se relève. C’est toute une vie en une soirée sans paroles.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart et Patrice Carmouze.

L'équipe de l'émission vous recommande Mathilda May dans A La Bonne Heure