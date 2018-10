A La Bonne Heure avec Laurent Lafitte

publié le 05/07/2018 à 12:30

Son dernier film, Sport de filles, remontait à 2012. Aujourd'hui, Patricia Mazuy repasse derrière la caméra avec Paul Sanchez est revenu !. Ecrit avec Yves Thomas, le film, en salles le 18 juillet, met en vedette Laurent Lafitte, Zita Hanrot et Philippe Girard. Ce thriller haletant n'est pas sans rappeler l'un des faits divers français les plus marquants de ces dernières années : l'Affaire Dupont de Ligonnès. En 2011, cinq membres d'une même famille avaient été retrouvés assassinés dans leur maison à Nantes. Le père, qui est immédiatement devenu le principal suspect, n'a jamais été retrouvé...

"Paul Sanchez est revenu" de Patricia Mazuy, avec Laurent Lafitte

L'histoire : Paul Sanchez (Laurent Lafitte), un criminel qui a assassiné toute sa famille et a disparu depuis 10 ans, semble être revenu sur les lieux de son crime ! Il est du moins signalé aux abords de la gare des Arcs dans le Var. À la gendarmerie de la ville, personne n’y croit, sauf peut-être Marion (Zita Hanrot), une jeune gendarme de 25 ans. Elle va alors se mettre à le traquer seule.

> "Paul Sanchez est revenu" - Bande-annonce

