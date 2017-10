Laurent Lafitte dans A La Bonne Heure sur RTL

publié le 19/10/2017 à 12:30

Quatre ans après 9 mois ferme, Albert Dupontel est de retour derrière la caméra. Il vient de réaliser Au revoir là-haut, adaptation du roman homonyme de Pierre Lemaitre, récompensé par le Prix Goncourt en 2013. Albert Dupontel y joue également aux côtés de Laurent Lafitte ou encore Mélanie Thierry. En salles le 25 octobre prochain, le film a été présenté au Festival du film francophone d'Angoulême en août dernier.



"Au revoir là-haut" d'Albert Dupontel

L'histoire : Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire...

Découvrez la bande-annonce du film :

> "Au revoir là-haut" - Bande-annonce

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Edouard Dutour, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

