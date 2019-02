A La Bonne Heure avec Franck Gastambide et Camille Lellouche

publié le 25/02/2019 à 12:30

Près de 10 ans après Joseph et la fille qui mettait en scène Jacques Dutronc, Xavier de Choudens est de retour derrière la caméra avec Damien veut changer le monde. Nommé dans trois catégories lors du dernier Festival de comédie de l'Alpe d'Huez, le film est porté par Franck Gastambide (Taxi 5) et l'humoriste Camille Lellouche. Melisa Sözen, le rappeur Gringe, Youssef Hajdi, Jessim Kas, Patrick Chesnais et Liliane Rovère (Dix pour cent) complètent le casting de ce long métrage bouleversant.



Cette comédie sociale a pris le pari de mêler humour et émotion. Sans être moralisateur, le réalisateur questionne le spectateur sur le destin des sans papiers et nous réveille avec une bienveillance très appréciée. Damien veut changer le monde sortira en salles le 6 mars prochain.

"Damien veut changer le monde" de Xavier de Choudens

L'histoire : Damien (Franck Gastambide) et sa sœur Mélanie (Camille Lellouche) ont vécu une enfance heureuse, bercée par les engagements militants de leurs parents. Lorsque leur mère disparaît brutalement, la fibre militante de cette famille s'éteint. Vingt ans plus tard, Damien, est devenu pion dans une école primaire, et mène une vie tranquille. Pour sauver l'un de ses jeunes élèves Bahzad, et sa mère, d'une expulsion de territoire imminente, Damien renoue avec son passé et convainc Mélanie, devenue redoutable avocate d’affaires, son meilleur ami Rudy et une bande de potes improbables de l'accompagner dans son nouveau combat. Ensemble, ils vont enfreindre la loi par solidarité. Et très vite se faire complètement dépasser...

Découvrez la bande-annonce ci-dessous...



> "Damien veut changer le monde" - Bande-annonce

