A La Bonne Heure avec Florent Peyre et Jonathan Lambert

publié le 05/09/2018 à 12:30

A partir du 7 septembre prochain, Le prénom, pièce désormais culte, reprendra du service au Théâtre Edouard VII ! Mis en scène par Bernard Murat, le spectacle s'offre une nouvelle distribution avec Jonathan Lambert, Florent Peyre, Marie-Julie Baupou, Sébastien Castro mais aussi Lilou Fogli.



Écrit par le duo Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière en 2010, la comédie a été joué plus de 240 fois. A l'époque, il mettait en scène Patrick Bruel, Valérie Benguigui et Guillaume de Tonquédec. Son adaptation au cinéma en 2012 avait réuni plus de 3,3 millions de spectateurs.

"Le prénom" au Théâtre Edouard VII avec Florent Peyre et Jonathan Lambert

L'histoire : Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale… Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.



Découvrez la bande-annonce du spectacle...

> "Le Prénom" - Bande-annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart et Patrice Carmouze.