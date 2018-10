A La Bonne Heure avec Dave

publié le 23/10/2018 à 12:30

Après 55 ans de carrière, il a troqué son micro contre un tablier ! Jeudi prochain, Dave publiera son tout premier livre de recettes. Dans cet ouvrage intitulé Cuisinez-moi (Cherche Midi), l'interprète de Vanina dévoile les secrets de sa propre cuisine, avec des plats qui l'accompagnent au cours de ses voyages.

"Cuisinez-moi", le livre de recettes de Dave (Cherche Midi)

A travers ce livre, l'artiste qui publiera prochainement un nouvel album, fait découvrir sa passion pour l'art culinaire qu'il pratique depuis plus de 50 ans. Au fil des pages, Dave présente pas moins de 40 recettes aux saveurs birmanes ou encore brésiliennes tout en se racontant. Le lecteur y apprend également à concocter les plats néerlandais traditionnels, ceux que lui préparait sa mère dans son enfance : des croquettes de bœuf, un "hutspot", mets à base de purée de pomme de terre avec des carottes et des oignons, ou encore un ragoût typique des Pays-Bas appelé "stamppot".

Toujours drôle et espiègle, avec Cuisinez-moi, l'interprète de Dansez maintenant signe ici des recettes personnelles, des plats servis à ses amis et même... à sa chienne. La Provence, région d'adoption du chanteur, est également à l'honneur puisque Dave propose sa propre version de la tourte aux courgettes et du crumble de ratatouille.

Cuisinez-moi, éditions du Cherche Midi, 24 euros, parution le 25 octobre 2018.

