publié le 07/05/2019 à 12:30

Psychologue de formation, Agnès Martin-Lugand a publié son premier roman Les gens heureux lisent et boivent du café en auto-édition en 2012. Vite repéré par les éditions Michel Lafon, l'ouvrage a fait l'objet d'un grand engouement et a été traduit en 33 langues. Aujourd'hui, avec six livres à son actif et plus de 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde, l'auteure s’est notamment installée en tête des ventes de livres en France.



En mars dernier, Agnès a publié Une évidence, son septième roman. "Exit" les titres à rallonge. L'écrivaine originaire de Saint-Malo n'y va pas par quatre chemins. Dans l'ouvrage, elle raconte l’histoire d’une femme, Reine, qui a bâti sa vie sur un mensonge. Seule avec son fils Noé, elle garde un secret qui va éclater alors que sa vie sentimentale est sur le point d'évoluer.

"Une évidence" d'Agnès Martin-Lugand (Michel Lafon)

L'histoire : "Reine mène une vie heureuse qu’elle partage entre son fils de dix-sept ans et un métier passionnant. Une vie parfaite si elle n’était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en éclats… Faut-il se délivrer du passé pour écrire l’avenir ?"

Une évidence d'Agnès Martin-Lugand, aux éditions Michel Lafon, 380 pages, 19,95€.

Le tour de France de Jamie Gourmaud

Le 20 mars dernier est sorti Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques, le premier livre de Jamie Gourmaud édité chez Stock. L'animateur télé dévoile les différents trésors du patrimoine naturel et historique français. Seize lieux et anecdotes à (re)découvrir pour un tour de l'hexagone original et instructif.

"Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques" de Jamie Gourmaud (Stock)

Grâce à son émission C’est pas sorcier, il a fait aimer la science à de très nombreuses générations. Passeur de savoirs et d’histoires, passionné à la curiosité insatiable et à l’enthousiasme communicatif, aujourd'hui Jamie Gourmaud se révèle aussi être un écrivain à la plume légère et pleine d’humour. Il nous entraîne par monts et par vaux dans chaque région de France : À Annonay pour un voyage en ballon, sur la côte vendéenne afin d'admirer le miracle du soleil levant, à la manufacture royale d’Arc-et-Senans pour remonter jusqu’aux origines du monde dans un grain de sel comme dans un morceau de charbon au centre historique minier de Lewarde. La vanille de la Réunion, le savon de Marseille, les dinosaures d’Espéraza… Ces curiosités n’ont plus aucun secret pour Jamie et le lecteur.



Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques de Jamie Gourmaud, éditions Stock, 288 pages, 18,50€.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Rose, Eric Dussart et Patrice Carmouze.