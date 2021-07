Pourquoi l'expression "l'argent n'a pas d'odeur" est née d'une envie pressante ?

Nous sommes en 68 après Jésus-Christ, l'empereur Néron vient de suicider et il a laissé les caisses de l'Empire tellement vides que ses successeurs ne sont pas loin d'avoir envie de faire pareil. Jusqu’à ce que l'un d’eux, Vespasien, décide alors de renflouer les finances en instaurant toute une série d'impôts. Notamment un aussi efficace qu'étonnant…

Car il concerne le pipi ! En effet, Vespasien eut l'idée de taxer les toilettes publiques, à l'époque de grandes amphores en libre service. Non les Romains ne devaient pas payer pour se soulager, faut pas exagérer...

En revanche, les blanchisseurs qui récupéraient cette urine dans ces vases oui ! Il faut dire que l'urine était précieuse grâce à l'ammoniac qu’elle contient. Du coup, on utilisait le pipi dilué dans l'eau comme détergent afin de nettoyer les vêtements, enlever leurs tâches difficiles ou les blanchir.

D'ailleurs, certains romains se faisaient des bains de bouche à l'urine pour avoir un sourire Ultra Brite… Tout le monde se moqua de la taxe de Vespasien, y compris son propre fils Titus. L'empereur lui montra alors des pièces d'or provenant de cet impôt avant de lui demander : "Vois mon fils si cet argent a une odeur". "Non", admit Titus.

"Et pourtant il vient de l’urine", triompha Vespasien avant de conclure : "Pecunia non olet", ("l'argent n’a pas d'odeur"). Et quand vous visez mal les toilettes, dites-vous si vous étiez romain, vous jetteriez de l'argent par la cuvette !

