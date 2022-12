Fusion nucléaire : tout savoir sur cette découverte qu'on dit révolutionnaire

Les Américains viennent de mettre au point un projet assez dingue dans ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Mais alors qu’est-ce que la fusion nucléaire ? Pour bien comprendre, on va partir de nos centrales nucléaires actuelles. Pour produire de l'énergie dans les réacteurs, on casse des atomes. C'est ce qu'on appelle la fission nucléaire.

La fusion, c'est un peu le contraire. Au lieu de casser les atomes, on va les fusionner entre eux. C'est ça qui va produire de l'énergie. Pour y arriver, il faut chauffer ces atomes à 100 millions de degrés, ce qu'on peut faire avec des lasers ou dans des réacteurs spéciaux.



Les Américains ont réussi pour la première fois, en utilisant des lasers, à produire plus d'énergie qu'ils n'en ont consommé tout au long du processus de fusion. Pour faire simple, la fusion est devenue en quelque sorte rentable. La découverte est très importante car elle valide la technologie, même s'il faudra attendre une trentaine d'années pour arriver à une production industrielle d'énergie par la fusion nucléaire.



La fusion nucléaire, c'est un peu le Graal énergétique. C'est une énergie presque parfaite, d'abord parce qu'elle ne produit aucun gaz à effet de serre, donc c'est une énergie propre. Contrairement au nucléaire actuel, elle produit beaucoup moins de déchets qui en plus restent radioactifs moins longtemps. Et enfin, elle est très sûre. Si pendant la fusion quelque chose se passe mal, et bien le processus s'arrête. Il n'y a aucun risque d'emballement comme avec les réacteurs actuels.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info