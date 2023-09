"Flashdance" : pourquoi il a fallu trois personnes pour jouer l'héroïne du film ?

Il y a 40 ans sortait au cinéma Flashdance, film culte des années 1980. Si vous connaissez ce film, saviez-vous que l'héroïne principale, Alex, soudeuse en usine qui rêve de devenir danseuse pro, a été interprétée par... trois personnes différentes ?

En effet, la désignation de l'actrice principale s'est effectuée dans des conditions toutes particulières. Alors que de grandes actrices comme Michelle Pfeiffer ou Sharon Stone sont pressenties, c'est une jeune inconnue de 18 ans, Jennifer Beals, qui a été choisie. Comment cela est-il possible ?

Arrivée en finale face à Demi Moore et une autre fille, elle est sélectionnée car les hommes de la production ont choisi celle "qu'ils aimeraient se taper", selon le scénariste Joe Esterhazs en personne. Outre la méthode sexiste, un problème se pose : la principale concernée ne sait pas danser. Elle est donc remplacée par la Française Marine Jahan pour certaines scènes, bien qu'elle n'apparaisse pas lors du générique de fin.

Cette dernière ne sait cependant pas faire toutes les figures. Lors de la scène de l'audition finale sur What a feeling, elle est donc remplacée par un garçon, qui porte une perruque, comme la danseuse française, qui avait les cheveux courts. Appelé Crazy Legs, ce danseur de hip hop incarne la doublure de la doublure, la production n'ayant pas trouvé de femme.

Tous ces subterfuges n'ont pas empêché le succès du film et de sa bande originale, vendue à plus de 20 millions d'exemplaires. C'est autant que des tubes comme Purple Rain de Prince ou Like a Virgin de Madonna.

