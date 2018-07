publié le 31/10/2016 à 16:00

Comme chaque mois, la plateforme de streaming la plus populaire au monde propose des nouveaux programmes qui ne manqueront pas de ravir ses abonnés. Après avoir mis Halloween à l'honneur en octobre en diffusant plusieurs séries horrifiques telles que Scream et Bates Motel, Netflix propose des divertissements radicalement différents à ses abonnés pour novembre : adieu le frisson, bonjour la passion ! Qu'il s'agisse de têtes couronnées ou de sagas familiales, les relations humaines sont au cœur des nouveaux programmes.



Les amateurs de suspense ne sont cependant pas oubliés : la série Designated Survivor promet d'apporter son lot d'intrigues. The Ivory Game, un documentaire original, apporte un éclairage sur le trafic de défenses d'éléphants et sur le braconnage. Enfin, les enfants seront charmés par les adorables petits insectes de Beat Bugs.

"The Crown", au cœur de la jeunesse d'Elizabeth II

Cette série très attendue relève un défi : celui de raconter la vie de jeune adulte de la monarque la plus célèbre du monde. The Crown s'intéresse à la reine d'Angleterre telle qu'elle était il y a un demi-siècle : une jeune femme de 25 ans qui accède au trône et doit composer avec toutes les responsabilités qui s'imposent à elle.

Entre sa vie amoureuse, ses rapports compliqués avec sa famille (la série fait la part belle à la relation d'Elizabeth et sa sœur, Margaret) et les intérêts politiques de son pays, le public découvre ce personnage tel qu'il ne l'a jamais vu. Une série sublimée par un casting parfait : Elizabeth II est interprétée par l'actrice britannique Claire Foy et Matt Smith, ancien Doctor Who, lui donne la réplique. La saison 1, composée de dix épisodes d'une heure, sera disponible en intégralité à partir du 4 novembre.

"Gilmore Girls", enfin le retour

L'attente arrive à son terme : Gilmore Girls, la série culte diffusée entre 2000 et 2007 sur The WB et The CW, revient enfin pour une saison 8 sur Netflix. Un revival très attendu par les fans, depuis que la plateforme a annoncé avoir mis en route la production de nouveaux épisodes, comme elle l'a fait avec La Fête à la maison. Cette salve inédite intitulée Gilmore Girls : une nouvelle année sera composée de quatre épisodes d'1h30, disponibles le 25 novembre. Chacun suivra la vie des personnages durant une saison de l'année, pour faire découvrir au public le quotidien des personnages sur douze mois.

"Designated Survivor", une passionnante fiction politique

Kiefer Sutherland reprend du service : après avoir fait vibrer le public en incarnant le débrouillard Jack Bauer dans la série 24 heures chrono, l'acteur revient à la télévision avec un rôle totalement différent. Dans Designated Survivor, il interprète un homme qui devient président des États-Unis du jour au lendemain. Cette promotion hallucinante fait suite à une terrible attaque terroriste qui a réduit le Capitol en cendres et tué tout le corps politique américain.



Une intrigue palpitante qui a déjà conquis le public américain : la série est diffusée sur ABC depuis septembre dernier aux États-Unis, et c'est via Netflix qu'elle s'exporte en dehors de l'Amérique du Nord. À découvrir à partir du 6 novembre, à raison d'un épisode par semaine.

"The Ivory Game", un aperçu du monde du braconnage

Comme chaque mois, Netflix propose également des documentaires. En novembre, ne ratez pas The Ivory Game, une plongée passionnante au cœur du milieu du trafic d'ivoire. Des plaines africaines aux grandes villes chinoises, découvrez comment s'organise la contrebande, qui tire les ficelles, et quels sont les enjeux pour les éléphants, dont l'espèce est mise en danger par ce marché aussi meurtrier que lucratif. Un film fascinant disponible dès le 4 septembre.

"Les Mémoires d'un Assassin International", une comédie originale

Cette comédie originale Netflix au scénario complètement loufoque promet de charmer les abonnés : Kevin James y interprète un auteur de thriller qui, quand son livre fictionnel est publié comme une autobiographie, se voit considéré comme un tueur repenti par tout son entourage. Jusqu'au jour où une bande de terroristes le kidnappe en lui donnant la mission d'assassiner le président... Un film hilarant à découvrir le 11 novembre.

"Beat Bugs", de petites bêtes musiciennes

Les cinq adorables insectes reviennent pour une saison 2 à partir du 18 novembre. La série musicale promet de charmer les plus petits : elle suit les aventures de cinq minuscules personnages dans le gazon d'un jardin, qui évoluent en interprétant les plus grands tubes des Beatles. Tous sont doublés par des stars de la musique anglo-saxonne telles que Pink, Sia ou encore Robbie Williams.