publié le 30/11/2016 à 19:00

Noël approche, et Netflix compte bien accompagner vos fêtes de fin d'année ! Comme chaque mois, la plateforme américaine de streaming dévoile une nouvelle sélections de films et de séries, qui devraient ravir ses millions d'abonnés. Des fictions venues du monde entier et qui accompagneront cette fin d'année 2016. Novembre avait été royal, avec la diffusion de la série The Crown, dont la sortie était très attendue le mois dernier.



Et ce mois-ci, il y en aura encore pour tous les goûts. Entre science-fiction et films d'animations, Netflix propose une fois de plus une large sélection de nouveautés pour occuper ces vacances de Noël. L'une des plus grosses sorties de décembre, Barry, un film qui retrace l'enfance de Barack Obama. Netflix dévoile également la deuxième saison de La Fête à la Maison, le documentaire Hip Hop Evolution, ou la première saison de la série d'animation Chasseurs de Trolls.

"La Fête à la maison : 20 ans après" - Saison 2

À tous les nostalgiques des années 80, cette sortie Netflix devrait vous plaire. Le sitcom, sorti en 1987 repart pour une seconde saison, 20 ans après. Les fans de Danny, Stéphanie, Michelle et les autres, ainsi que des gags et des rires enregistrés devront être ravis. Pour cette deuxième saison, les showrunners ont promis de nombreuses surprises, dont la femme et les enfants de l'oncle Joey (absents de la saison 1). Les nouveaux épisodes seront disponibles le 9 décembre.

"Barry" : un film original Netflix

C'est la sortie Netflix la plus attendue de décembre. Barry est un long-métrage qui retrace l'enfance de Barack Obama, qui deviendra Président des États-Unis. Une jeunesse tourmentée, sur fond de racisme et d'une criminalité omniprésente à New York. Dans ce contexte tendu, le jeune Barack Obama, interprété ici par Devon Terrell, tente de renouer avec son père, sa mère et ses camarades de classe. Barry sera disponible sur la plateforme le 16 décembre.

"Spectral" : l'angoissant film de science-fiction

Le film "Spectral" sera disponible le 9 décembre sur Netflix Crédit : Netflix

Réalisé par Nic Mathieu,Spectral est un film américain de science-fiction. Il retrace les aventures d'une unité new-yorkaise de scientifiques, chargés de combattre les attaques mystérieuses et angoissantes de créatures extra-terrestres appelées Spectral. Le film sera disponible sur Netflix le 9 décembre.



"Hip Hop Evolution", les plus grands moments du hip hop américain

Pour les sorties documentaires de décembre, Netflix propose à ses abonnés Hip Hop Evolution. La première saison sera disponible sur la plateforme à partir du 2 décembre. Une production HBO Canada qui revient sur les plus grands moments du hip-hop américain et ses plus grands artistes. A chaque épisode sa légende du rap, de Shad à Ice Cube en passant par Run-DMC. L'occasion de (re)découvrir l'histoire de ce genre musical.

Pour les enfants, "Chasseurs de Trolls"

Parmi les sorties Netflix pour les plus jeunes, on trouve la série Chasseurs de Trolls. Imaginée par Guillermo del Toro, l'histoire vous plonge dans un monde partagé entre les humains, les bons et les méchants trolls. Une saga qui retrace les aventures d'un groupe d'adolescents qui se retrouvent mêlés malgré eux au monde souterrain peuplé de créatures inconnues. Tous les épisodes de la première saison seront disponibles sur Netflix dès le 23 décembre.