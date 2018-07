The First Teaser (Official) • A Hulu Original

publié le 26/07/2018 à 17:48

Dix-sept ans après une courte apparition dans la série Friends, Sean Penn fait son retour sur petit écran. La plateforme américaine de streaming, Hulu, a dévoilé le premier trailer de la nouvelle série du créateur d'House of Cards, Beau Willimon. Sans dévoiler l'intrigue, la bande-annonce, très mystérieuse, met en avant un astronaute (Sean Penn) choisi pour être l'un des premiers hommes à visiter la planète Mars.



Les premières images sont très impressionnantes. Entre les plans étoilés et les aurores boréales, impossible de ne pas penser au chef-d’œuvre de Christopher Nolan, Interstellar. La série se veut être ambitieuse et pourrait donc figurer au plus au sommet des projets télévisuels de cette fin d'année 2018.

Sean Penn sera entouré notamment de Natasha McElhone (Californication) et James Ransone (The Wire). La série est prévue pour le 14 septembre 2018 outre-Atlantique.