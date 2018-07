The Crown - Bande-annonce principale - Seulement sur Netflix [sous-titrée]

publié le 27/09/2016 à 16:18

Tous les fans de la royauté britannique vont certainement sauter sur cette série. Netflix concocte depuis plusieurs mois maintenant une nouvelle création qui se penche sur la vie de la reine Elizabeth II, l'actuelle reine du Royaume-Uni. Claire Foy prend la lourde responsabilité d'interpréter sa majesté à l'écran. Ses yeux d'un bleu profond et sa gueule d'ange rappellent bien la jeune femme qui a été couronnée dans les années 1950, alors qu'elle n'avait que 25 ans.



On y croise également le prince Philip, interprété par Matt Smith. La série va se pencher sur le personnage en tant que figure royale, mais aussi en tant que femme. C'est d'ailleurs comme ça que le compte officiel de la plateforme en ligne présente sa dernière bande annonce dévoilée le 27 septembre 2016 sur Twitter : "Femme. Épouse. Mère. Reine d'Angleterre". La série The Crown est très attendue le 4 novembre prochain, sur Netflix.