Malik Bentalha et Franck Gastambide dans "Taxi 5"

publié le 29/01/2018 à 15:57

La saga Taxi passe la cinquième. Le premier teaser du nouveau film produit par Luc Besson a enfin été dévoilé. Dans cette nouvelle aventure, Franck Gastambide (également réalisateur du long-métrage) se glisse derrière le volant de la célèbre Peugeot blanche, avec le comédien Malik Bentalha.



Onze ans après la sortie du dernier épisode, Taxi 5 est particulièrement attendu. Il s'agit du premier film sans Samy Naceri et Frédéric Diefenthal, les "Daniel & Émilien" de la saga originale. Le premier extrait dévoilé s'inscrit dans la continuité des épisodes précédents. On y retrouve ce qui a fait le succès de la franchise : des dérapages, de la vitesse et des cascades.

Franck Gastambide incarne Sylvain Marot, un flic parisien muté à Marseille à la demande du commissaire Gibert (Bernard Farcy). Devenu maire de la cité phocéenne, il demande de l'aide au policier pour arrêter un gang de mafieux qui sévit dans la ville. Marot sera accompagné d'Eddy Maklouf (Malik Bentalha), un piètre chauffeur VTC qui est le seul à pouvoir retrouver le taxi de son oncle Daniel.

Le film sera présenté à Marseille le 7 avril prochain avant une sortie nationale le 11 avril 2018. Une date symbolique qui marque les 20 ans de la sortie du premier épisode, en avril 1998.

> TAXI 5 Teaser officiel [Franck Gastambide, Malik Bentalha]