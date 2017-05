Frédéric Diefenthal fait son entrée aux Grosses Têtes

publié le 22/05/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qu'on reconnait plus à sa voix qu'à ses bonnes réponses.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui trouve autant de bonne réponse que de régime qui fonctionne.

… Caroline Diament



Une Grosse Tête qui égalerait Bernard Tapie s'il devait rembourser tous les auditeurs à qui il a fait perdre 300 euros.

… Florian Gazan

Une Grosse Tête qui apprécie autant la langue française que la langue de bœuf sauce madère.

… François Rollin



Une Grosse Tête qui n'a pas revue ses pieds depuis les années 60.

… Bernard Mabille



Une nouvelle Grosse Tête qu'on a plus vu dans un Taxi au cinéma que devant un micro à la radio.

… Fréderic Diefenthal



