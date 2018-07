publié le 30/09/2016 à 15:30

Les températures baissent, les jours raccourcissent et les soirées loin du froid remplacent petit à petit les longues heures passées en terrasse : l'automne est bel et bien là. Si les vestes ressortent des placards et que la légèreté de l'été commence déjà à manquer, le mois d'octobre s'accompagne malgré tout d'à-côtés bien sympathiques. Passer la soirée bien au chaud en écoutant la pluie tomber dehors, reposer son organisme, en remplaçant les boissons alcoolisées par des tisanes... le tout devant un bon programme.



Comme chaque mois, Netflix propose une sélection de nouveautés pour le mois d'octobre. Et avec Halloween qui approche, l'accent a été mis sur les contenus horrifiques. Avec, toujours, des films, des séries, mais aussi des documentaires et des programmes pour enfants. Tour d'horizon de ce qu'il ne faudra pas manquer sur Netflix dans les prochaines semaines.

"Scream", "Bates Motel" : du suspense et du frisson

Ces deux fictions, radicalement différentes, ont toutes les deux un point commun : celui d'être les adaptations sérielles de deux grands classiques du suspense au cinéma. Scream, tiré de la saga culte du même nom signée Wes Craven, dévoile sa saison 2 à partir du 18 octobre. À raison d'un épisode part semaine, les fans du programme pourront découvrir la suite des péripéties de la bande d'adolescents aux prises avec un serial killer masqué.

Bates Motel, préquel du film Psychose, arrive avec une troisième saison disponible dès le 1er octobre sur la plateforme. L'adolescence perturbée de Norman Bates, le tueur schizophrène du long-métrage d'Alfred Hitchcock, se dévoile un peu plus dans cette troisième salve riche en suspense. Côté cinéma, Amityville, remake du film de 1979 sorti en 2005, ainsi que les films Grave Encounters et Grave Encounters 2, débarquent sur Netflix à la même date.

"Justin Timberlake + The Tennessee Kids", un concert hors du commun

À partir du 12 octobre, les abonnés pourront découvrir un documentaire original de Netflix qui retrace la dernière tournée du chanteur pop. Justin Timberlake + The Tennessee Kids, réalisé par Jonathan Demme (Le Silence des agneaux), permet de découvrir le dernier concert du chanteur, dans le cadre de son 20/20 Experience World Tour. Des images inédites qui dévoilent un Justin Timberlake proche de son public, blagueur sur scène et en parfaite cohésion avec le groupe composé de 25 personnes qui l'accompagne sur scène.

"Jadotville", l'histoire vraie d'un drame militaire

Ce film original Netflix, disponible le 7 octobre, raconte l'histoire vraie d'une attaque historique : celle d'une compagnie militaire irlandaise, envoyée au Congo par les Nations Unies en 1961 pour mettre fin à l'État du Katanga, par des soldats katangais. La bande-annonce, saisissante, laisse présager un long-métrage bouleversant. Le film bénéficie également d'un casting hors du commun : Jamie Dornan, dans un rôle aux antipodes de celui qu'il interprète dans Cinquante nuances de Grey, donne la réplique à Guillaume Canet.

"L'Échelle Céleste" : au plus près d'un prodige de l'art contemporain

L'artiste chinois Cai Guo-Qiang fait l'objet d'un documentaire disponible dès le 14 octobre. Dans L'Échelle Céleste, le public est introduit à l'art de ce plasticien grâce à de nombreux témoignages... et le suis dans la réalisation de son dernier projet, particulièrement ambitieux : la mise ne place d'une simple échelle de 500 mètres de haut dans le village de sa grand-mère. Le but ? "Rapprocher la Terre de l'univers". Une entreprise périlleuse qui est loin d'être un coup d'essai : c'est la quatrième fois que Cai Guo-Qiang tente d'installer cette oeuvre.

"Skylanders Academy", une série sur les petits monstres que les enfant adorent

Bien connues des plus petits, les figurines Skylanders s'apprêtent à prendre vie. La saison 1 de Skylanders Academy, série animée centrée sur leur univers, débarque le 28 octobre sur Netflix. La franchise, célèbre pour ses figurines et ses jeux vidéos, s'étend à la télévision avec un scénario prometteur : les Skylanders ont pour mission de protéger les Skylands tout en transmettant leurs capacités à leurs étudiants.