VIDÉO - "Casse-Noisette" : le trailer enchanteur de l'adaptation du conte par Disney

publié le 19/12/2017 à 18:56

Le conte d'Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, dont les notes sont connues de toutes et tous, va être adapté par Disney dans un nouveau film. Ambiance hivernale, esprit de Noël, il faudra attendre le 31 octobre 2018 pour découvrir la version Disney de cette œuvre culte.



La jeune actrice MacKenzie Foy (Twilight, The Conjuring, Interstellar) sera l'héroïne de ce Casse-Noisette et les Quatre Royaumes. À ses côtés, on retrouvera Helen Mirren, Morgan Freeman et Keira Knightley dans un film devrait rappeler d'autres adaptations de contes en live-action (c'est-à-dire avec des comédiens à la place de l'animation).

Ce Casse-Noisette emprunte en effet beaucoup d’éléments à La Belle et la Bête puisqu'il s'agit de la même équipe créative. On retrouve aussi quelques plans qui nous évoque les Alice pensés par Tim Burton. Mia Wasikowska (Alice) et MacKenzie Foy partagent des allures similaires, comme Anne Hathaway (La Reine Blanche) et Keira Knightley ou Johnny Depp (Le Chapelier) avec Helen Mirren.

L'autre élément fort de ce premier trailer est la musique - des réorchestrations d'Hoffman - qui sera très certainement le véritable personnage principal de ce Casse-Noisette.