Paula Hawkins signe "Au fond de l'eau", un thriller "féministe"

publié le 08/06/2017 à 09:56

Paula Hawkins a conquis les lecteurs du monde entier en un seul livre, son premier thriller, La Fille du train. C'est peu dire que son nouveau roman est très attendu. Il parait aujourd'hui, son titre : Au fond de l'eau, publié chez Sonatine. Et pour bien prendre la mesure de l'attente, il faut revenir sur l'extraordinaire succès de La Fille du train, best-seller planétaire, 20 millions d'exemplaires vendus dont plus d'un million en France et une adaptation au cinéma avec Emily Blunt dans le rôle du personnage principal, Rachel. Ce thriller psychologique envoûtant, Paula Hawkins en a eu l'idée dans son train de banlieue.



"D'une part il y avait le personnage de Rachel auquel je pensais depuis un moment, se souvient l'auteure. D'autre part à l'époque je prenais souvent le train à Londres (...) Quand je regardais les fenêtres des maisons le long de la voie, j'imaginais ce que serait mon attitude si j'étais le témoin d'événements choquants ou intriguant.

Et c'est ce qui arrive à son héroïne, Rachel, qui observe chaque matin un couple d'amoureux. Un jour, elle aperçoit la femme dans les bras d'un autre homme puis découvre dans la presse quelques jours plus tard que cette femme a disparu. L'enquête de Rachel a donc captivé des millions de lecteurs. Comment Paula Hawkins a-t-elle vécu ce succès phénoménal ? "C'est un énorme privilège que votre livre soit lu par des millions de gens, répond-elle. C'est ce dont rêvent tous les auteurs (...) Ce qui est moins agréable, c'est de se sentir exposé".

"Au fond de l'eau", un grand roman d'atmosphère

Le nouveau roman de la romancière britannique, Au fond de l'eau, sort jeudi 8 juin. Il raconte l'histoire de la relation chaotique de deux sœurs. Nel est morte noyée dans le village de leur enfance, Beckford. Julia qui a fui ce village revient pour prendre soin de sa nièce orpheline. La famille, nœud de vipères et lieu de tous les secrets, voilà le premier grand sujet de Au fond de l'eau.



L'intrigue du nouveau roman de Paula Hawkins est un peu moins efficace. Par contre, Au fond de l'eau est un grand roman d'atmosphère, Beckford, bourgade anglaise confinée dans ses silences et les eaux maudites de sa rivière où les femmes se noient depuis des siècles.

C'est un livre féministe. Paula Hawkins Partager la citation





Et au-delà de ce thème de l'eau et de la malédiction des noyées qui frappe la petite ville de Beckford, le nouveau roman de Paula Hawkins traite de la violence faite aux femmes. "C'est un livre féministe, clame l'auteure. Je me suis attachée à raconter l'histoire de femmes qui ne se comportaient pas comme on aurait voulu qu'elles le fassent. Des femmes insoumises que l'on a tenté de réduire au silence pendant des siècles."