publié le 04/06/2017 à 10:15

"Loxosceles rufescens". En français : araignée recluse violoniste. Petite. Marron. Craintive. Et venimeuse. À très forte dose, bien entendu. Il faudrait 60 piqûres pour tuer un homme. Impossible. Et pourtant. Trois vieillards y passent, coup sur coup, dans le Midi de la France. De retour d'Islande, le commissaire Adamsberg remonte le fil de l'araignée tueuse. Dans l'aventure, il embarque une partie seulement de sa brigade : Voisenet, Retancourt et Veyrenc. Danglard fait la gueule : il est au piquet.



Bien entendu, les victimes de la recluse ne sont pas des quidams sans rapport les uns avec les autres. Et bien entendu, "recluse" a un double sens… cherchez dans vos souvenirs de cours d'histoire du Moyen Âge. Ceci étant posé, laissez-vous embarquer par Fred Vargas, magicienne des intrigues tordues, équilibriste du crime parfait, romancière de la vengeance au long cours et animatrice de la compagnie Adamsberg : rien que des personnalités hors norme et ultra attachantes. Des flics malins, honnêtes et cultivés qui vous donnent furieusement envie de leur ressembler.

Tout cela dans l'excellente cinquième enquête du commissaire Adamsberg. Ses admirateurs sont en extase depuis un mois. Je fais partie de la secte.



Quand sort la recluse de Fred Vargas est sorti chez Flammarion.

Fred Vargas dévoile la cinquième enquête du comissaire Adamsberg Crédit : Flammarion