Tournage interrompu après une plainte contre Bill Murray

Le tournage de Being Mortal d'Aziz Ansari a été interrompu après le dépôt d'une plainte à l'encontre de l'acteur Bill Murray. C'est le studio Searchlight Pictures chargé de la production du long-métrage de mettre le tournage en pause après une plainte déposée la semaine dernière.

Les acteurs et les équipes ont été informés de cette suspension jeudi soir dans une lettre envoyée par le studio selon le Hollywood Reporter. Pour le moment, la nature de la plainte n'a pas été révélée mais une enquête a été ouverte.

Réalisé par l'auteur de la série Master of None, Being Mortal est inspiré du livre d'Atul Gawande. Le tournage de cette adaptation au cinéma avait débuté le 28 mars dernier. La sortie du film était prévue pour 2023 mais, la suspension du tournage pourrait repousser la sortie du projet.