publié le 29/04/2018 à 08:36

Le cinéma et les séries télévisées sont-ils deux mondes incompatibles ? Pour la présidente du festival Séries Mania, Laurence Herszberg, il s'agit au contraire d'une complémentarité. "Les réalisateurs de cinéma ont envie de se frotter à l'art de la série", explique-t-elle au micro de RTL dimanche 29 avril. "C'est une liberté créatrice énorme". À titre d'exemple, l'ancienne directrice du Forum des Images cite Michael Haneke, Woody Allen ou encore Martin Scorsese.



"Je crois qu'on ne peut plus opposer ceux qui écrivent pour le cinéma et ceux qui écrivent pour les séries", analyse Laurence Herszberg. Pour elle, si les séries tiennent une place si importante dans la vie quotidienne et culturelle de nos jours, c'est parce qu'elles remplissent un rôle autrefois tenu par le feuilleton.

"Elles remplissent notre imaginaire en nous permettant de suivre des personnages, un milieu, un environnement, sur une dizaine d'heures. Elles occupent la place dans notre imaginaire qu'occupait le livre ou le feuilleton depuis longtemps", poursuit Laurence Herszberg, qui juge que le mode de consommation des séries télévisées est également un facteur de leur succès : "C'est la série qui vient à nous".