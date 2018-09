publié le 05/09/2018 à 11:23

Le deuxième film de Cécilia Rouaud, Photo de famille, sort en salles ce mercredi 5 septembre 2018. Et ce long métrage est un véritable coup de cœur. Il raconte le quotidien de deux sœurs et un frère, que la vie a éloignés, mais qui très rapidement vont être obligés de se retrouver, après la mort de leur grand-père. Une question alors embarrassante va se poser : que va-t-on faire de mamie, qui en plus de ça perd la boule, maintenant que papy est mort ?



Les dialogues sont savoureux, formidables. On est plongé entre émotion et humour, le tout, avec un casting épatant. Jean-Pierre Bacri et Chantal Lauby interprètent les parents, tandis que du côté de la fratrie, on retrouve Vanessa Paradis, Pierre Deladonchamps et Camille Cottin. Le trio est attachant et touchant.

C'est le film RTL de ce début septembre, qui a été en compétition au récent Festival du film francophone d'Angoulême.

> PHOTO DE FAMILLE Bande Annonce (2018) Vanessa Paradis, Camille Cottin, Comédie

Autre sortie cinéma de cette semaine, le documentaire Whitney, signé Kevin Macdonald. Le réalisateur du film Le dernier roi d'Écosse, nous plonge dans la vie et la carrière tourmentée de Whitney Houston, princesse de la pop, disparue en 2011, à l'âge de 48 ans.



> ¿ WHITNEY (2018) | Full Movie Trailer in Full HD | 1080p

Le film tente d'expliquer le naufrage de la star en mettant à jour des abus sexuels remontant à l'enfance, de la part de la tante de la chanteuse mais aussi l'attitude lâche de ses parents et de son frère, qui, au pire, ont organisé sa dépendance et, au mieux, n'ont rien fait pour la tirer de là.



Whitney est un documentaire poignant et glaçant qui s'attarde sans doute un peu trop sur le côté scandaleux de la vie de Whitney Houston et ne rend pas assez hommage à l'artiste mais dans lequel on apprend une foule de choses et où on redécouvre en effet cette voix hallucinante.



Autre documentaire, cette fois-ci consacré à notre planète en danger, Un nouveau jour sur Terre. C'est Lambert Wilson qui joue le rôle du narrateur : le comédien est très investi sur la question environnementale, notamment auprès des Nations unies et il défend l'idée de sensibiliser les spectateurs et spectatrices.



> UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE - Bande-annonce [au cinéma le 5 septembre 2018]