Vanessa Paradis se marie en secret

publié le 01/07/2018 à 03:48

Un mariage dans la plus grande discrétion. Vanessa Paradis et son compagnon, l'écrivain et réalisateur, Samuel Benchetrit, se sont mariés samedi 30 juin, révèle le Parisien. La cérémonie s'est tenue dans la petite mairie-école de Saint-Siméon, en Seine-et-Marne.





Vêtue d'une robe à volants couleur crème, l'actrice a dit oui à son compagnon devant une dizaine d'invités. Parmi eux, Matthieu Chedid, qui a produit son album "Divinidylle" en 2007, et le chanteur Raphaël. Sa fille Lily-Rose, issue de son union libre avec Johnny Depp, était aussi présente.

Un événement people inhabituel pour cette petite ville de 900 habitants, proche de Coulommiers. Pourtant, la décision de Vanessa Paradis d'y célébrer son deuxième mariage n'est pas anodine.C'est à Saint-Siméon que son père est décédé fin 2017. Il possédait un restaurant, Les Sources, dans un village voisin, explique Le Parisien Dimanche.

Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit, tous deux âgés de 45 ans, ont officialisé leur relation en août 2017. Les mariés se sont rencontrés lors du tournage de Chien, un film dans lequel tenait le premier rôle féminin.