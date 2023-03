Oscars 2023 : découvrez la liste des nommés, catégorie par catégorie

C'est LE rendez-vous incontournable pour tous les cinéphiles du monde entier. La remise des prix de la 95e cérémonie des Oscars aura lieu dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 mars au Dolby Theatre de Los Angeles et récompensera les films qui ont le plus marqué l'année 2022.

La cérémonie sera intégralement diffusée, traduite et commentée en exclusivité sur Canal+ à partir d'une heure du matin. Pour les passionnés, il faudra démarrer le programme vers 23h30 pour voir l’avant-cérémonie et les arrivées des stars sur le tapis rouge le plus élégant d'Hollywood.

Parmi les sélectionnés de cette année, quatre films se distinguent par leur nombre de nominations se plaçant ainsi en favoris : Everything Everywhere All at Once, comédie d'action sur le thème du multivers, obtient le plus grand nombre de nominations en étant présente dans 11 catégories. Elle est talonnée par Les Banshees d'Inisherin réalisé par McDonagh, qui récolte, lui, 9 nominations. L'adaptation À l'Ouest, rien de nouveau à, elle aussi, obtenu 9 nominations, tandis que le biopic autour de la vie du King of Rock Elvis, est lui nommé huit fois. Le gagnant succèdera à Denis Villeneuve, lauréat en 2022 pour Dune.

Oscars 2023 : les nominations

Nominations pour l'Oscar du meilleur film



- À l'Ouest, rien de nouveau

- Avatar : La Voie de l'eau

- Les Banshees d'Inisherin

- Elvis

- Everything Everywhere All at Once

- The Fabelmans

- Tár

- Top Gun : Maverick

- Triangle of Sadness

- Women Talking

Nominations pour l'Oscar du meilleur réalisateur

- Martin McDonagh, Les Banshees d'Inisherin

- Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

- Steven Spielberg, The Fabelmans

- Todd Field, Tár

- Ruben Östlund, Triangle of Sadness

Nominations pour l'Oscar du meilleur acteur

- Austin Butler, Elvis

- Colin Farrell, Les Banshees d'Inisherin

- Brendan Fraser, The Whale

- Paul Mescal, Aftersun

- Bill Nighy, Living





Nominations pour l'Oscar de la meilleure actrice



- Cate Blanchett, Tár

- Ana de Armas, Blonde

- Andrea Riseborough, To Leslie

- Michelle Williams, The Fabelmans

- Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once



Nominations pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle



- Brendan Gleeson, Les Banshees d'Inisherin

- Brian Tyree Henry, Causeway

- Judd Hirsch, The Fabelmans

- Barry Keoghan, Les Banshees d'Inisherin

- Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once



Nominations pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle



- Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

- Hong Chau, The Whale

- Kerry Condon, Les Banshees d'Inisherin

- Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once

- Stephanie Hsu, Everything Everywhere All at Once



Nominations pour l'Oscar du meilleur scénario original



- Les Banshees d'Inisherin

- Everything Everywhere All at Once

- The Fabelmans

- Tár

- Triangle of Sadness



Nominations pour l'Oscar de la meilleure adaptation

- À l'Ouest, rien de nouveau

- Glass Onion : Une histoire à couteau tirés

- Living

- Top Gun : Maverik

- Women Talking



Nominations pour l'Oscar de la meilleur photographie

- À l'Ouest, rien de nouveau

- Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

- Elvis

- Empire of Light

- Tár



Nominations pour l'Oscar du meilleur montage

- Les Banshees d'Inisherin

- Elvis

- Everything Everywhere All at Once

- Tár

- Top Gun: Maverick



Nominations pour l'Oscar des meilleurs décors



- À l'Ouest, rien de nouveau

- Avatar : La Voie de l'eau- Babylon

- Elvis

- The Fabelmans



Nominations pour l'Oscar des meilleurs Costumes

- Babylon

- Black Panther : Wakanda Forever

- Elvis

- Everything Everywhere All at Once

- Mrs Harris Goes to Paris



Nominations pour l'Oscar du meilleur Film d'animation

- Pinocchio

- Marcel the Shell With Shoes On

- Puss in Boots: The Last Wish

- The Sea Beast

- Turning Red



Nominations pour l'Oscar du meilleur son original

- “Applause” dans Tell It like a Woman

- “Hold My Hand” dans Top Gun: Maverick

- “Lift Me Up” dans Black Panther: Wakanda Forever

- “Naatu Naatu” dans RRR

- “This Is A Life” dans Everything Everywhere All at Once



Nominations pour l'Oscar de la meilleure bande-son

- À l'Ouest, rien de nouveau

- Babylon

- Les Banshees d'Inisherin

- Everything Everywhere All at Once

- The Fabelmans



Nominations pour l'Oscar du meilleur film étranger

- À l'Ouest, rien de nouveau

- Argentina, 1985

- Close

- EO

- The Quiet Girl



Nominations pour l'Oscar du meilleur documentaire

- All That Breathes

- All the Beauty and the Bloodshed

- Fire of Love

- A House Made of Splinters

- Navalny

Nominations pour l'Oscar du meilleur maquillage et coiffure

- À l'Ouest, rien de nouveau

- The Batman

- Black Panther: Wakanda Forever

- Elvis

- The Whale

Nominations pour l'Oscar des meilleurs effets spéciaux

- À l'Ouest, rien de nouveau

- Avatar : La Voie de l'eau

- The Batman

- Black Panther: Wakanda Forever

- Top Gun: Maverick

