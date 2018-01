Pire film : "Baywatch : Alerte à Malibu" Crédits : Paramount | Date :

Pire film : "Le Monde secret des Emojis" Crédits : Sony | Date :

Pire film : "50 Nuances plus sombres" Crédits : Universal | Date :

Pire film : "Transformers XVII: The Last Knight" Crédits : Paramount | Date :

Pire actrice : Katherine Heigl dans "Unforgettables" Crédits : WB | Date :

Pire actrice : Dakota Johnson ("50 nuances plus sombres") Crédits : Universal | Date :

Pire actrice : Jennifer Lawrence ("Mother!") Crédits : Paramount | Date :

Pire actrice : Tyler Perry ("BOO! 2: A Madea Halloween") Crédits : Lionsgate | Date :

Pire actrice : Emma Watson ("The Circle") Crédits : Mars film | Date :

Pire acteur : Tom Cruise ("La Momie") Crédits : Universal | Date :

Pire acteur : Johnny Depp (Pirates des Caraïbes XIII : La Vengeance de Salazar Crédits : Disney | Date :

Pire acteur : Zac efron ("Baywatch : Alerte à Malibu") Crédits : Paramount | Date :

Pire acteur : Mark Wahlberg ("Daddy's Home 2" et "Transformers XVII: The Last Knight") Crédits : Paramount | Date :

Pire acteur : Jamie Dornan ("50 nuances plus sombres") Crédits : Universal | Date :

Pire acteur dans un second rôle : Russell Crowe ("La Momie") Crédits : Sony | Date :

Pire acteur dans un second rôle : Mel Gibson ("Daddy's Home 2)" Crédits : Paramount | Date :

Pire acteur dans un second rôle : Josh Duhamel ("Transformers XVII: The Last Knight") Crédits : Paramount | Date :

Pire acteur dans un second rôle : Anthony Hopkins ("Collide" et "Transformers XVII: The Last Knight") Crédits : TF1 vidéo | Date :

Pire acteur dans un second rôle : Javier Bardem ("Mother!" et "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales") Crédits : Paramount | Date :

Pire actrice dans un second rôle : Kim Basinger ("Fifty Shades Darker") Crédits : Universal | Date :

Pire actrice dans un second rôle : Sofia Boutella ("la Momie") Crédits : Universal | Date :

Pire actrice dans un second rôle : Laura Haddock ("Transformers XVII: Last Knight") Date :

Pire actrice dans un second rôle : Goldie Hawn ("Snatched") Crédits : 20th Century Fox | Date :

Pire actrice dans un second rôle : Susan Sarandon ("A Bad Moms Christmas") Crédits : Metropolitan FilmExport | Date :

Pire combinaison : deux personnages, sex-toys ou positions dans "50 nuances plus sombres" Crédits : Universal | Date :

Pire combinaison : deux humains, robots ou explosions dans "Transformers: Last Knight" Crédits : Paramount | Date :

Pire combinaison : deux emojis parmi tous les odieux emojis du film Crédits : Sony | Date :

Pire combinaison : Johnny Depp et son attitude déjà-vue de type bourré Crédits : Disney | Date :