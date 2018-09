publié le 19/09/2018 à 14:40

Il n'était pas qu'un visage au cinéma ou qu'un corps au théâtre. Jean Piat était surtout une voix. Une voix grave et puissante capable d'incarner toute une galerie de personnages, même lorsqu'on ne voyait pas le comédien. L'homme de théâtre disparu ce 18 septembre 2018 a usé de ce don extraordinaire pour porter textes et émotion sur scène, au cinéma, à la télévision et dans les studios d'enregistrement.



Jean Piat a eu le plaisir de prêter sa voix à des grands noms du cinéma. Des acteurs anglophones comme Peter O'Toole (l'inoubliable Thomas Edward Lawrence dans Lawrence d'Arabie), Robert Wagner (Prince Vaillant), Michael Gambon (dans Gosford Park mais pas dans les films Harry Potter où le Britannique tenait le rôle de Dumbledore) et surtout sir Ian McKellen.

Jean Piat a donné sa voix à son célèbre personnage de Gandalf, l’incomparable mage de la saga de Peter Jackson Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Si vous avez à l'esprit "Vous ne passerez pas !", la célèbre réplique du sorcier dans La Communauté de l'Anneau, c'est que vous avez un peu de Jean Piat en vous.

> Vous ne passerez pas ! Full HD 1080 px

Jean Piat a aussi doublé des personnages dans des films d’animation : Le Grand Prêtre dans Kaena, la prophétie (le premier film d'animation français en 3D) ou Sérignole dans Le Château des Singes (long métrage français sorti en 1999) mais il restera dans la mémoire collective grâce à deux méchants Disney.



Il a donné sa voix profonde et machiavélique à deux infâmes stratèges : Scar, l'oncle de Simba dans Le Roi Lion et Claude Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame de Paris. Le rôle de Scar et notamment la chanson Soyez prêtes, qui mélange phrases parlées et chantées, est un exemple parfait des qualités d’interprétation de Jean Piat.



> Le Roi Lion - Soyez prêtes