1972. Une robe mythique qui est devenue l'un des personnages à part entière du film Le Grand blond avec une chaussure noire. L'image reste figée dans l'esprit des cinéphiles. Impossible de l'oublier tant elle est envoûtante, magnétique. Érotique certainement, mais cette robe noire qui laisse deviner le dos nu de Mireille Darc, ses reins, jusqu'à la naissance de ses fesses, n'est jamais vulgaire. Elle séduit Pierre Richard qui en perd son souffle. Le sortilège est signé Guy Laroche, couturier, styliste et ami de l'actrice disparu ce lundi août 2017.



"Y'a huit jours de tournage pour l'actrice, pour mon rôle, expliquait Mireille Darc sur TF1. C'est pas beaucoup. Comment on va pouvoir se souvenir de moi ? Je me dis il va falloir que je me trouve quelques chose de formidable. Il n'y a pas à cette époque là de costumières. Donc je vais chez Guy Laroche, qui est mon copain, et je lui dis : 'On essaye de trouver une robe'. On joue tous les deux. On joue". Les deux amis s'amusent en effet à créer l'effet de surprise le plus provoquant possible. On les imagine coupant le tissu en allant toujours "un peu plus bas". Une chaîne d'or pour souligner ce qui soit l'être et cette robe conservatrice de face devient légendaire de dos.

"Je suis arrivée sur le tournage avec cette robe, reprend Mireille Darc. Et j'étais très gênée parce que y'avait que le metteur en scène. Je lui ai dit : "Je t'ai pas fait voir cette robe avec laquelle je vais faire la scène, je vais te la montrer. Je lui fais voir et y'a eu un tel silence sur le plateau... Je me suis dit que je m'étais plantée. Le metteur en scène m'a rattrapée et m'a dit : "Attends, on était en train de réfléchir". Pierre Richard, lui a découvert ce dos au moment du tournage...

Si Mireille Darc a vendu de très nombreuses tenues lui appartenant aux enchères, cette robe a été cédée au musée du Louvre. "Je n'aurais pas supporté de voir une autre paire de fesses dedans !", a glissé, espiègle, la comédienne.