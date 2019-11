Auteur d'une centaine d'ouvrages en 30 ans de carrière, Michel Onfray a eu l'honneur de voir son éditeur (Cherche-Midi) publier Le dictionnaire en octobre dernier. Ce livre résume l'ensemble des œuvres du philosophe sous la forme... d'un dictionnaire, comme son nom l'indique.

Composé de pensées, fragments, aphorismes, extraits de tous ses ouvrages, de 1989 à aujourd’hui, cet ouvrage, véritable bible sur le philosophe français le plus connu dans le monde, nous dit tout de Michel Onfray, de A jusqu'à Z.

Il s’y trouve tout ce qui constitue la philosophie de Michel Onfray : l’hédonisme, sa critique de la morale et des religions, son rejet de la psychanalyse, le libertinage, l’amour, la sexualité, les philosophes, Nietzsche, l’athéisme, le voyage, la politique, le vin, la diététique, la bourgeoisie, l’Europe, l’anarchie, le capitalisme, les Tziganes, ses visions toutes personnelles de la nature, de l’art, de l’écriture… Des sujets multiples comme autant de facettes d’une pensée polyphonique fascinante. Un dictionnaire de vie philosophique, pour tous.

Je n’imagine pas la philosophie sans la vie philosophique, et la vie philosophique sans le roman autobiographique qui l’accompagne, la rend possible et témoigne de l’authenticité du projet. Une existence doit produire une œuvre exactement comme en retour une œuvre doit générer une existence.