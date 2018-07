"Le Roi Lion" : ce qu'on sait du remake en live-action

publié le 29/09/2016 à 16:28

Pour beaucoup c'est le meilleur dessin animé de tous les temps. 22 ans après sa sortie, Le Roi Lion s'apprête à vivre une nouvelle jeunesse au cinéma. Disney continue sa stratégie de remake en live-action, après Alice au pays des merveilles et Peter et Eliott le Dragon. Pour ce nouveau film en prises de vues réelles et images de synthèse, les studios Disney ont de nouveau fait appel à Jon Favreau (aussi connu pour ses rôles dans Iron Man), après le succès du Livre de la Jungle.



Disney part en live. Depuis 2016, la société aux grandes oreilles a décidé de réadapter ses classiques. L'occasion de (re)voir les héros de notre enfance, avec la technologie de l'époque et une maîtrise du live-action. On a d'abord replonger dans le terrier du lapin blanc d'Alice au pays des merveilles, avant de filer dans la jungle en compagnie de Mowgli et de découvrir Eliott le dragon en 3D. Direction cette fois-ici dans la jungle de Simba et Muphasa.

Un casting 100% animalier

Si l'histoire qu'on a connu petits reste la même, il faudra bien évidemment s'attendre à de gros changements. D'abord avec les personnages qui seront donc entièrement en images de synthèses et des acteurs en combinaisons grises, mimant les animaux. Car oui, aucun humain n'est prévu au casting. Les studios restent donc fidèles au synopsis original, même si certains fans ont déjà crié au scandale.

Des musiques cultes

On ne change pas une recette qui gagne. Les dessins animés sont ponctués de musiques qui ont marqué de nombreuses générations. Le remake du Roi Lion comptera donc Hakuna Mata et Can You Feel the Love Tonight (d'Elton John) qui avait deux Grammy Awards et un Oscar. Côté doublage, on ne sait pas encore si les acteurs du dessin animé comme Matthew Broderick (Simba), Jeremy Irons (Scar) et Whoopi Goldberg (Shenzi) seront de la partie.