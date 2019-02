publié le 27/02/2019 à 11:04

Martine à la plage, Martine à la campagne, Martine à la montagne et maintenant Martine au cinéma. On en sait plus sur l'adaptation des célèbres livres sur grand écran. Le réalisateur Philippe Muyl, à qui l'on doit Le Papillon, La Vache et le Président ou plus récemment Le Promeneur d'Oiseau s’attelle à l'adaptation de la fameuse série de livres jeunesse.



Les 60 albums colorés vont prendre vie, non pas en dessin animé mais en prise de vue réelle. Le tournage va commencer cet été, en juin et juillet 2019 entre l'Auvergne et le Rhône-Alpes. Une histoire originale et qui fera la part belle à la nature, la campagne, la forêt… Quelque chose de très écolo.

Le casting compte déjà François Berléand et Chantal Lauby mais… on n'a pas encore trouvé celle qui fera Martine. "C'est une petite fille entre 8 et 10 ans, 9 ans serait idéal. Je ne vais pas la typer en terme de couleur de cheveux, On la voit plutôt dans des valeurs claires. On aime bien les yeux bleus dans le cinéma mais j'en fais pas une maladie non plus. Elle doit être charmante, espiègle, intelligente, avec de l'énergie, très gentille et surtout - quand on fait un film - un enfant qui instinctivement doit être un bon acteur ou une bonne actrice.", explique Philippe Muyl.

Le réalisateur cherche aussi deux garçons pour jouer le frère de Martine, Jeannot, et son camarade Steph' qui lui a 10-11 ans. Si vous avez des enfants qui correspondent dans votre famille ou votre entourage, envoyez vos photos ou vidéos à : castingmartine@gmail.com.