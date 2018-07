publié le 26/06/2016 à 19:27

"Ma maman est décédée samedi vers 22H00 chez elle", a déclaré l'animatrice de télévision et chroniqueuse culinaire Julie Andrieu, qui ajoute que "depuis plusieurs années, elle souffrait d'une maladie cérébrale". Elle avait d'abord fait parler d'elle au cinéma en 1949 dans "Rendez-vous de juillet" de Jacques Becker. Elle tourne ensuite avec Sacha Guitry dans Si Versailles m'était conté en 1953 et dans la comédie à succès Papa, maman, la bonne et moi de Jean-Paul Le Chanois en 1955. Elle sera également à l'affiche de L'Aventure c'est l'aventure de Claude Lelouch (1972) et de La Gifle de Pinoteau (1974).



La deuxième partie de sa carrière aura lieu principalement à la télévision, notamment dans de séries comme Les Boussardel, Madame Bovary ou Allô, Béatrice !, dans laquelle elle interprète une animatrice de radio directement inspirée de Macha Béranger. De son véritable nom Nicole Andrieu, elle avait aussi connu des succès au théâtre dans des pièces comme Le Cheval évanoui de Françoise Sagan, Les Sorcières de Salemn ou encore Une journée particulière, inspirée du film d'Ettore Scola. Elle était aussi très engagée dans la lutte contre l'enfance maltraitée au sein de l'association "Enfant bleu".