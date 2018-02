Julien Courbet: "En télé, il ne faut aucun affect"

publié le 04/02/2018 à 14:00

Julien Courbet "refait la télé" ce weekend avec Jade et Eric Dussart. L'animateur d'RTL, présent chaque matin de 9h30 à 11h avec "Ça peut vous arriver", revient sur les moments forts de sa carrière et sur ses goût en matière de télévision. Vous découvrirez que Julien adorait les sketchs des Inconnus, mais qu'en revanche les scènes de sexe dans les séries le mettent terriblement mal à l'aise...

Il nous parle également de sa nouvelle carrière d'humoriste et de son one-man-show: "Jeune et jolie à 50 ans" !

Vous pourrez applaudir Julien: le 9 mars à Bergerac, le 23 mars à Rouen, le 24 mars à Ozoir-la-Ferrière, le 30 mars à Toulon, le 31 mars à Fayence...

