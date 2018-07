Jean Yanne et les duos mythiques dans Histoires de Rire

publié le 29/05/2016 à 19:00

Retrouvez Laurent Boyer pour un pur moment de bonheur. Pour vous, il revient sur les carrières des grands humoristes de la scènes française. Rire, joie et bonne humeur rythment ce rendez-vous inédit.

Jean-Jacques Peroni avec Laurent Boyer vont tous deux, évoquer l'humoriste, l'acteur, le réalisateur, producteur et compositeur français "Jean Yanne".

L'actualité : Jean Yanne reviens (on est devenus (trop) cons. Dvd Ina éditions-

Jean Yanne a beau avoir interprété les pires salauds au cinéma et passé la majeure partie de sa vie publique à jouer un rôle de râleur invétéré, il n'en reste pas moins "un personnage sympathique" pour une majorité de français qui se reconnaissaient en lui, voyant en lui le paragon de leur légendaire esprit critique. Aujourd'hui encore, Jean Yanne demeure une figure populaire. Qu'il s'agisse de son fameux sketch du permis de conduire ou de ses films loufoques dénonçant l'hypocrisie de show business et de la politique, nous avons tous un souvenir de Jean Yanne.

Pour autant, l'énigme Jean Yanne demeure : grossier ou érudit ? Séducteur ou macho ? Symbole décomplexé des Trente Glorieuses ou visionnaire sur leurs travers ? Faux joyeux ou vrai mélancolique ?

L'INA s'est associé aux Editions du Seuil pour l'édition d'un recueil de textes, interviews et sketches inédits accompagnés de photos, tous documents issus du fonds de l'INA. En ces temps où règne une certaine tendance à l'autocensure, découvrir Jean Yanne fait l'effet d'une bouffée d'air frais !

dvd jean yanne - reviens Crédit : INA

Un film de Fabrice Gardel, Edward Beucler et Christine Bernardet, une production INA pour Paris première avec la participation de TV5 Monde. Une sélection des meilleurs sketches et chansons de Jean Yanne, en quelques mots : les plus célèbres.



Je quittais mes copains tous les dimanches matins, j'allais sur la plage et pendant deux heures, j'écoutais Jean-Yanne. C'est lui qui m'a donné envie de faire de la radio et cette envie de déconner. Jean-Jacques Peroni Partager la citation





> Jean Yanne - Le permis de conduire

La deuxième heure d'Histoires de rire : Jacques Pessis

Jacques Pessis reviendra sur les duos mythiques : Pierre Palmade et Michèle Laroque, Les Vamps, Francis Blanche, Shirley et Dino. Ces duos qui ont marqué l'humour, la comédie avec Laurent Boyer. On en retrouve de larges échos dans l'émission de ce soir.