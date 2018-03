publié le 25/02/2017 à 01:24

George Clooney n'est pas le seule à avoir été mis à l'honneur lors de cette 42e nuit des César. Une légende vivante a également reçu un hommage tout particulier de l'ensemble des personnes présentes salle Pleyel, vendredi 24 février : Jean-Paul Belmondo. "Bébel", c'est plus de 60 ans de carrière, des collaborations avec les plus grands, de Philippe de Broca à Henri Verneuil en passant par Jean Gabin et Bourvil.



Malgré une carrière extrêmement riche et des films notables encore aujourd'hui, il n'avait reçu qu'un César, celui du Meilleur acteur en 1989 pour Itinéraire d'un enfant gâté, de Claude Lelouch. Mais cette soirée vaut peut-être tous les César du monde pour ce monstre sacré du grand écran. "Jean-Paul Belmondo est le cinéma français à lui tout seul, la réconciliation des films d'auteur et de la culture populaire, c'est le même homme qui donné le coup d'envoi de la nouvelle vague et joué le Guignolo suspendu à un hélicoptère en caleçon", a lancé Jean Dujardin devant une assemblée particulièrement attentive.

Avant de poursuivre devant une assemblée déjà debout : "Il lui a fallu inventé son naturel, un naturel à lui, un naturel qui n'existait pas. Il n'a laissé personne entamer sa liberté, son appétit, son plaisir, il n'a laissé personne l'empêcher d'être Jean-Paul Belmondo. La gouaille à la française, le geste à l'italienne (...) Il est un homme de peu de mots qui planque dans un grand sourire une pudeur infinie et une bienveillance de tous les instants".

> Jean-Paul Belmondo par Jean Dujardin - César 2017 Durée : 04:29 |

Un discours de plus de quatre minutes avant d'accueillir sur scène la véritable star de la soirée. Jean-Paul Belmondo lui-même. Canne à la main, "Bébel" arrive sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Derrière lui, ses amis du monde du cinéma : Antoine Duléry, Guillaume Gallienne, Jean-Paul Rouve, Françoise Fabian, Fançois Xavier-Demaison, Vincent Elbaz, Michel Hazanavicius, Claudia Cardinale, Claude Brasseur, Annie Duperey, Marthe Villalonga, et encore bien d'autres. "Cela me va droit au cœur", a déclaré Jean-Paul Belmondo.



Fortement diminué depuis un accident cardio-vasculaire en 2011, Bébel ne s'est pas arrêté là. Malgré une élocution imparfaite, l'émotion est bel et bien présente. "Ces films, ils ont pu se faire grâce à ma mère. Tout jeune, quand j'allais au théâtre, tout le monde trouvait que j'avais une sale gueule. Alors une fois ça va, deux fois ça va, mais trois fois, non ! Et ma mère m'a dit : 'comme ton père, tu devras avoir du courage'. Et je n'ai jamais manqué de courage, ce qui fait que je suis là", a terminé le comédien de 83 ans.

> Standing ovation pour un géant, monsieur Jean-Paul Belmondo Durée : 01:55 |