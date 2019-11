Jean-Claude Carrière sur RTL:"Le cinéma a commencé avec des séries"

publié le 01/11/2019 à 14:03

Aujourd'hui dans "A la bonne heure !" Stéphane Bern et toute son équipe accueillent une légende vivante du cinéma et du théâtre. Un auteur dont vous avez forcément lu, vu ou entendu au moins l'une des œuvres ! Rien qu'au cinéma, si on vous dit : Viva Maria !, Belle de jour, La Piscine, Borsalino, Cet obscur objet du désir, Un papillon sur l'épaule, Cyrano de Bergerac… et plus récemment L'homme fidèle, le dernier film de Louis Garrel, vous aurez sans doute reconnu Jean-Claude Carrière ! Immense scénariste et auteur de pièces de théâtre, qui sort ces jours-ci un livre passionnant sur son métier d'auteur : Ateliers, aux éditions Odile Jacob.

Sur RTL, Jean-Claude Carrière évoque sa rencontre avec Jacques Tati dans les années 50, sa collaboration avec le grand Luis Bunuel, le tournage de La Piscine, le pari fou (mais ô combien réussi !) que représenta l'adaptation de Cyrano de Bergerac... Jean-Claude Carrière, 88 ans, nous parle également de ses projets et donne son avis sur l'avenir du cinéma avec l'arrivée de nouveaux acteurs comme Netflix.

« Toute vie est un atelier, la mienne entre autres.

Depuis plus de soixante ans, j’écris pour le cinéma et le théâtre.

À chaque pas, j’ai rencontré des difficultés, de toute nature, et même des obstacles qui paraissaient parfois insurmontables.

J’essaie de raconter ici, sous une forme simple, comment je les ai, ou ne les ai pas, résolus.

J’y parle de mes problèmes personnels d’écriture – qui furent nombreux – et aussi des ateliers que j’ai dirigés – une centaine – un peu partout dans le monde, de Los Angeles à Pékin, de Téhéran à Jérusalem.

Il ne s’agit pas de théorie, mais de pratique.

Les échecs y côtoient les succès.

Luis Buñuel, Peter Brook, Pierre Étaix, Louis Malle, Milos Forman, Jean-Luc Godard, Nagisa Oshima, Jacques Deray, Volker Schlöndorff, Jean-Paul Rappeneau, et jusqu’au jeune Louis Garrel, y sont, parmi d’autres, mes compagnons d’aventure.

Et j’espère qu’on peut y sentir combien il est difficile, mais passionnant, pour un auteur d’aujourd’hui, de faire jouer ensemble non seulement le réel et l’imaginaire, le lointain et le proche, mais aussi l’historique et l’invraisemblable, surtout quand celui-ci est vrai. »

Le choix patrimoine de Jean-Claude Carrière:

Le donjon de Colombières-sur-Orb, vestige de l'ancien château de Caroz construit au 14e siècle. Inscrit au titre des monuments historiques, cet édifice se situe au lieu-dit « le Battut », commune de Colombières-sur-Orb, dans l'Hérault.

La recette de Luana Belmondo:

Le "Korma", pour 4 personnes:

-4 belles carottes

-400g pommes de terre

-300g petits pois

-300g pois chiche cuits (en bocal) OU haricots

-1 boîte de sauce tomate (avec des tomates fraiches c’est mieux)

-1 oignon + ail

-quelques noix de cajou (ça apporte du croquant)

-1 yaourt nature

-20cl de lait de coco

-coriandre (à ajouter à la fin sur le plat)

Et bien sûr il faut pas mal d’épices (à doser en fonction de ses goûts)

-cardamone

-curry

-curcuma

-cumin

-piment doux en poudre

-gingembre

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas très long à préparer (environ 40mn)

Il suffit de découper les légumes et les saisir dans un peu d’huile pour les colorer et les attendrir puis d’incorporer dans la même cocotte (pour garder les sucs) la sauce tomate (il faut que ça recouvre bien les légumes) puis le yaourt et toutes les épices. Le tout doit cuire durant environ 30mn à couvert pour conserver la chaleur et tous les arômes.

Le plus difficile est de doser les condiments donc il ne faut pas hésiter à en mettre moins au début et à goûter pour en rajouter au fur et à mesure... bon appétit !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Luana Belmondo, Régis Mailhot et Patrice Carmouze !