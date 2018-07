Jean-Claude Bouillon, le commissaire Valentin des "Brigades du Tigre", est mort

publié le 31/07/2017 à 14:57

Le comédien Jean-Claude Bouillon, qui incarnait le célèbre commissaire Paul Valentin dans la série télévisée Les Brigades du Tigre, est décédé lundi 31 juillet à l'âge de 75 ans, a annoncé sa femme. Le comédien, qui était atteint d'un cancer, est mort à Marseille, où il vivait.



Né à Epinay-sur-Seine le 27 décembre 1941, Jean-Claude Bouillon a joué dans de nombreux rôles au cinéma, à la télévision et au théâtre au cours d'une carrière de 50 ans. Les Brigades du Tigre font connaître ce bel homme, à la fine moustache et regard clair, au grand public. De 1974 à 1983, il y tient le premier rôle, celui du commissaire Paul Valentin, à la tête de ces fameuses brigades mobiles créées par Georges Clemenceau avant la Première guerre mondiale.

Dans une ambiance Belle Epoque et sur une musique entêtante signée Claude Bolling, la série met en scène les enquêtes d'un trio de policiers de choc, Valentin, Pujol (Jean-Paul Tribout) et le jovial Terrasson (Pierre Maguelon).Trente ans plus tard, en 2006, les Brigades du Tigre ont donné lieu à un film de Jérôme Cornuau, dans lequel Valentin était incarné par Clovis Cornillac.

À la télévision, où il a fait l'essentiel de sa carrière, ce père de deux enfants figure dans une quarantaine de productions, dont Les Roses de Dublin (1981), Les aventures du jeune Patrick Pacard (1984), Sous le soleil (2003-2007), Plus belle la vie (2011).

Un cinéma et un théâtre pointus

Jean-Claude Bouillon avait débuté sa carrière en 1966 au Théâtre national populaire dans Chant public devant deux chaises électriques, pièce d'Armand Gatti sur l'affaire Sacco et Vanzetti, et la même année dans Made in USA de Jean-Luc Godard. En 1969, il tient le rôle principal dans le premier film de Philippe Labro, Tout peut arriver. Par la suite, il apparaîtra dans de nombreux autres films, dont Le Champignon de Marc Simenon (1970), Hellé de Roger Vadim (1972), l'Insoutenable légèreté de l'être de Philip Kaufman (1988), Arlette de Claude Zidi (1997) et l'Immortel de Richard Berry (2009).



Au théâtre, il a notamment joué dans Autant en emporte le vent (mise en scène de Daniel Benoin, 1983), La Mouette d'Anton Tchekhov (mise en scène de Christophe Lidon à La Criée et au Théâtre Sylvia Montfort, 1998), l'Intrus d'Antoine Rault (mise en scène de Christophe Lidon, 2011-2012).